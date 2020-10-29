ВВС Азербайджана разбомбили Мартакерт в Нагорном Карабахе

Военно-воздушные силы (ВВС) Азербайджана нанесли удар по городу Мартакерт на севере Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Армянский единый информационный центр, действующий при правительстве республики.

По предварительным данным, ВВС разбомбили объекты гражданской инфраструктуры.

Воздушная тревога объявлена в Мартакерте, а также в Аскеране и Мартуни. С утра Вооруженные силы Азербайджана продолжают обстрелы городов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч», заявили в Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Ранним утром 29 октября стало известно о нанесенном ракетном ударе по Степанакерту и Шуши.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие.