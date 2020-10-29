Армения потеряла офицеров и отступила с боями в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана отбили несколько атак на различных направлениях фронта. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Минобороны страны.

В результате ответных действий армянская сторона потеряла заместителя командующего 1-й общевойсковой армией полковника Артура Саркисяна и начальника связи 18-й мотострелковой дивизии майора Арама Казаряна. Кроме того, без вести пропал заместитель командира 3-го батальона 5-го горнострелкового полка Роман Тунян.

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«Противник отступил, неся большие потери в боевой технике и живой силе», — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее 29 октября сообщалось, что на разных участках фронта в Нагорном Карабахе продолжаются интенсивные боевые действия. Утром Вооруженные силы Азербайджана нанесли ракетный удар по Степанакерту и Шуши.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика заключили перемирие.