Азербайджан и Армения обвинили друг друга в наступлении

Вооруженные силы Азербайджана в ночь на пятницу, 30 октября, нанесли удар на юго-восточном и северном направлениях, однако эти попытки были пресечены силами Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Противник продолжил обстреливать и мирные населенные пункты. В настоящее время продолжаются операции по поиску и уничтожению вражеских группировок», — написала она о ситуации в зоне конфликта.

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В свою очередь, министерство обороны Азербайджана обвинило в попытках начать наступление подразделения Вооруженных сил Армении, говорится на Facebook-странице ведомства. По их данным, обстрелам были подвергнуты позиции военнослужащих и населенные пункты на различных направлениях фронта.

«Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. Попытки противника атаковать были решительно пресечены. В результате предпринятых ответных мер против Вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта среди личного состава противника есть убитые и раненые», — говорится в сообщении.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.