Армения обвинила Азербайджан и Турцию в истреблении армян в Нагорном Карабахе

Министерство иностранных дел Армении сообщило, что со второй половины дня 28 октября Вооруженные силы Азербайджана не прекращают обстрелы населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Нанесен урон гражданской инфраструктуре, есть раненые и погибшие. Об этом пишет «Sputnik Армения».

Ведомство обвинило Азербайджан в совершении военных преступлений против мирных граждан в Нагорном Карабахе. Там заявили, что с этой целью азербайджанская сторона пользуется помощью Турции и международных террористов. В сообщении отмечается, что действия противника «нацелены на истребление армянского народа» и представляют собой политику этнических чисток.

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Азербайджан с целью обмануть мировую общественность ведет агитационную кампанию, основанную на лжи и клевете, добавили в МИД Армении.

Ранее Министерство обороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в обстреле мирных жителей, подчеркнув, что таким образом противник мстит за военные поражения.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Договоренность была достигнута Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.

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