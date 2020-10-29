Раскрыта цель Азербайджана в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана раскрыло цель, поставленную перед Вооруженными силами — «освободить» территории Нагорного Карабаха без нанесения урона мирным жителям. Соответствующее заявление опубликовано на Facebook-странице ведомства.

«Противник, вынужденный отступить, видит возмездие за свое поражение в обстреле мирных жителей», — заявили в министерстве, добавив, что Вооруженные силы Армении отступают и несут большие потери.

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При этом в ведомстве подчеркнули, что азербайджанские войска «освобождают свои земли».

Ранее 29 октября стало известно, что Вооруженные силы Армении, согласно сообщению азербайджанской стороны, потеряли несколько офицеров и с боями отступили на различных направлениях фронта в Нагорном Карабахе.

28 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Вооруженные силы «освободили от оккупации» 13 сел в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября после того, как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.