В Нагорном Карабахе готовиться к боям против Азербайджана начали женщины

На территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) начала подготовку первая женская рота Армии обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».

Вместе с тем интенсивные бои идут на южном участке фронта, написал на своей странице в Facebook официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

19 октября сообщалось, что в Армении сформировали женский отряд для участия в боевых действиях против Азербайджана. Запись добровольцев для отправки на передовую продолжается.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября после того, как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика заключили перемирие.