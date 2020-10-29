Карабах заявил об уничтожении турецкого беспилотника

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявила об уничтожении турецкого беспилотника. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в своем Telegram.

По данным минобороны Арцаха, подразделения ПВО уничтожили турецкий ударный беспилотник «Байрактар». Ранее в ведомстве сообщили о пяти ракетных ударах по городу Степанакерту, которые были нанесены в течение нескольких минут.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины. Боевые действия в регионе в настоящее время продолжаются.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.