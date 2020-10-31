МИД России назвал условие оказания помощи Армении

Москва окажет поддержку Еревану, если боевые столкновения начнутся на территории Армении. Такое условие назвали в Министерстве иностранных дел (МИД) в ответ на просьбу премьер-министра Армении Никола Пашиняна о помощи, с которой он обратился к российскому президенту Владимиру Путину. Заявление внешнеполитического ведомства размещено на официальном сайте МИД.

В министерстве подчеркнули, что такое решение принято в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией. При этом Москва подтвердила приверженность союзническим обязательствам в отношениях с Ереваном.

В своем заявлении российское ведомство в очередной раз призывает стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня и мирному урегулированию.

Ранее Пашинян обратился к Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности страны. «В письме, в частности, были подчеркнуты обстоятельства переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении армянского МИД.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.