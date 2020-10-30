Загадочный частный самолет вылетел из Еревана в сторону Турции

Частный самолет Socata TBM-930 неизвестной государственной принадлежности в пятницу, 30 октября, вылетел из столицы Армении Еревана в сторону Турции. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

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Бортовой номер воздушного судна, время его вылета, а также точный пункт назначения не указаны. О том, кто находится на его борту, и целях полета также ничего не известно. В настоящее время загадочный самолет приближается к Анкаре.

Как отмечает Telegram-канал «Военный обозреватель», по всей видимости, воздушному судну удалось получить разрешение авиационных властей Армении и Турции на подобный полет.

Ранее 29 октября сообщалось, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отверг посредничество Турции и Ирана в конфликте в Нагорном Карабахе. По его словам, Анкара пытается использовать конфликт в Нагорном Карабахе в своих целях, надеясь распространить свое влияние на регион, и потому не является «беспристрастным или нейтральным» игроком.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Договоренность была достигнута Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.