Загадочный частный самолет вылетел из Еревана в сторону Турции

Частный самолет Socata TBM-930 неизвестной государственной принадлежности в пятницу, 30 октября, вылетел из столицы Армении Еревана в сторону Турции. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.
Бортовой номер воздушного судна, время его вылета, а также точный пункт назначения не указаны. О том, кто находится на его борту, и целях полета также ничего не известно. В настоящее время загадочный самолет приближается к Анкаре.
Как отмечает Telegram-канал «Военный обозреватель», по всей видимости, воздушному судну удалось получить разрешение авиационных властей Армении и Турции на подобный полет.
Ранее 29 октября сообщалось, что министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отверг посредничество Турции и Ирана в конфликте в Нагорном Карабахе. По его словам, Анкара пытается использовать конфликт в Нагорном Карабахе в своих целях, надеясь распространить свое влияние на регион, и потому не является «беспристрастным или нейтральным» игроком.
26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Договоренность была достигнута Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) заключили перемирие.