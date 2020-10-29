Армения отвергла посредничество Ирана и Турции в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отверг посредничество Турции и Ирана в конфликте в Нагорном Карабахе и заявил, что Минская группа ОБСЕ является единственным согласованным форматом по урегулированию кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Иран — очень важная страна в нашем регионе, и в отличие от Турции она занимает ответственную и конструктивную позицию, когда речь идет о региональной безопасности и мире. В то же время сопредседатели Минской группы — единственный согласованный на международном уровне формат посредничества и переговоров», — сказал Мнацаканян.

Материалы по теме Карабахский тупик Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны? Пан или провал США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?

Кроме того, он отметил, что Турция пытается использовать конфликт в Нагорном Карабахе в своих целях, надеясь распространить свое влияние на регион, и потому не является «беспристрастным или нейтральным» игроком.

28 октября министр обороны Армении Давид Тоноян подчеркнул особую роль России в попытках урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, она имеет исключительные интересы в регионе и заинтересована в мире и стабильности.

27 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что возможное признание Арменией независимости Нагорно-Карабахской республики (НКР, Арцах) может «стать последним гвоздем в гроб» переговорного процесса при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября после того, как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.