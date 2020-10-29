Армения отвергла посредничество Ирана и Турции в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отверг посредничество Турции и Ирана в конфликте в Нагорном Карабахе и заявил, что Минская группа ОБСЕ является единственным согласованным форматом по урегулированию кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.
«Иран — очень важная страна в нашем регионе, и в отличие от Турции она занимает ответственную и конструктивную позицию, когда речь идет о региональной безопасности и мире. В то же время сопредседатели Минской группы — единственный согласованный на международном уровне формат посредничества и переговоров», — сказал Мнацаканян.
Кроме того, он отметил, что Турция пытается использовать конфликт в Нагорном Карабахе в своих целях, надеясь распространить свое влияние на регион, и потому не является «беспристрастным или нейтральным» игроком.
28 октября министр обороны Армении Давид Тоноян подчеркнул особую роль России в попытках урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, она имеет исключительные интересы в регионе и заинтересована в мире и стабильности.
27 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что возможное признание Арменией независимости Нагорно-Карабахской республики (НКР, Арцах) может «стать последним гвоздем в гроб» переговорного процесса при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября после того, как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.