Армения вернула тела погибших военных благодаря России

Азербайджан передал Армении тела 29 погибших военных, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Благодаря исключительным посредническим усилиям России, при участии полевой группы Международного комитета Красного креста и личного представителя действующего председателя ОБСЕ 29 октября армянской стороне переданы тела 29 армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в зоне карабахского конфликта», — сообщила Степанян, добавив, что также удалось вернуть в Армению одно гражданское лицо.

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Кроме того, в ведомстве выразили готовность передать тела погибших солдат азербайджанской стороне и начать процесс обмена военнопленными.

28 октября министр обороны Армении Давид Тоноян подчеркнул особую роль России в попытках урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, Москва имеет исключительные интересы в регионе и заинтересована в мире и стабильности.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября после того, как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.