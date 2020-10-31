Пожилая жительница Карабаха рассказала о плене в Азербайджане

Жительница карабахского города Гадрут Евгения Бабаян, которая была передана на родину при посредничестве России, рассказала о плене в Азербайджане. Ее цитирует Sputnik Армения.

По словам 85-летней женщины, утром 16 октября она вышла из дома и увидела группу военнослужащих Азербайджана. Она отметила, что мужчины силой увели из дома и посадили в машину. Затем в Баку ее провели через три полицейских участка.

«Везде со мной обращались как с собакой. Я попросила у них воды, мне дали полчашки чая, передо мной бросили кусок сахара. Я сказала, что не буду пить чай, и что я не собака, а человек», — рассказала Бабаян. Она также добавила, что ее на камеру заставляли критиковать премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Бои в Нагорном Карабахе (народное название — Арцах) начались 27 сентября после того, как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика заключили перемирие.