Стало известно о пострадавших во время обстрела роддома в Карабахе

В результате обстрела роддома в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), пострадали два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комитет по ЧС НКР.

Согласно заявлению ведомства, обстрел по Центру охраны здоровья матери и ребенка был осуществлен вооруженными силами Азербайджана.

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, в свою очередь, отметила, что обстрелы мирных населенных пунктов Карабаха являются проявлением государственного терроризма. Она добавила, что удар по объектам гражданской инфраструктуры Степанакерта и Шуши был нанесен кассетными боеприпасами РСЗО «Смерч». Нагдалян подчеркнула, что в условиях экзистенциальной угрозы «власти Арцаха и армия обороны имеют неотъемлемое право защищать свое население и наносить контрудар по врагу».

Ранее Министерство обороны Азербайджана показало на видео уничтожение двух боевых танков Т-72 Вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе. Как отметили в министерстве, армянская бронетехника была уничтожена 3 ноября в ходе столкновений на Ходжавендском направлении. Азербайджанским военным удалось заставить танковое подразделение отступить с поля боя, после чего две боевые машины армянской армии вместе с экипажами были уничтожены при помощи беспилотников.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.