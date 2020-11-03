Появилось фото уничтоженной колонны элитного спецназа Азербайджана в Карабахе

В сети появилась фотография с места уничтожения колонны элитного спецназа Вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе. Снимок во вторник, 3 ноября, публикует Telegram-канал WarGonzo.

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На кадре можно увидеть подбитый сгоревший броневик и тело одного погибшего военного. Как отмечает канал, жертвами атаки стали бойцы спецназа «Яшма».

Ранее сообщалось, что азербайджанские спецназовцы попали под удар близ села Тагавард на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Число погибших и пострадавших, а также другие подробности не раскрывались.

2 ноября в НКР отчитались об уничтожении азербайджанской роты, организовавшей атаку на северо-западном направлении фронта. Сообщалось, что бойцам Армии обороны Карабаха удалось пресечь атаку и нанести противнику серьезные урон. Оставшиеся военные Азербайджана укрылись в ущелье и были уничтожены огнем из минометов.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.