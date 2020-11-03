Стало известно об уничтожении колонны элитного спецназа Азербайджана в Карабахе

Колонну элитного спецназа Вооруженных сил Азербайджана уничтожили на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом во вторник, 3 ноября, стало известно Telegram-каналу WarGonzo.

По его данным, азербайджанские спецназовцы попали под удар близ села Тагавард. Другие подробности не приводятся.

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2 ноября сообщалось, что армянский отряд добровольцев имени Шагена Мегряна уничтожил в Нагорном Карабахе 20 турецких спецназовцев, сражавшихся на стороне Азербайджана. Бой произошел в окрестностях села Аветараноц Аскеранского района. При этом двоим турецким военным удалось сбежать.

В тот же день стало известно об уничтожении Армией обороны Карабаха азербайджанской роты на северо-западном направлении фронта. Как сообщали в НКР, военные Азербайджана пытались провести атаку, однако понесли большие потери и обратились в бегство. Оставшиеся бойцы были заблокированы в ущелье, где по ним открыли минометный огонь.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.