Азербайджан сообщил о неудачном контрнаступлении защитников Карабаха

Министерство обороны Азербайджана сообщило о неудачной попытке контрнаступления, которую объединенные силы Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) предприняли 1 ноября на Зангиланском участке государственной границы. Заявление опубликовано на сайте Минобороны.
В ведомстве заявили, что после обстрела азербайджанских позиций защитники Карабаха перешли в наступление, однако в результате успешной ответной операции Вооруженных сил Азербайджана оно провалилось.
По информации министерства, армянские войска потеряли до 30 военнослужащих и вынуждены были отступить. Кроме того, сообщается о том, что удалось сбить штурмовик противника Су-25. Армянская сторона не подтверждает эту информацию, в НКР также не сообщали о крупных военных операциях в том районе.
26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.