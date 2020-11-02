Азербайджан обстрелял машину с питьевой водой для жителей Карабаха

Азербайджан обстрелял пожарную машину с питьевой водой для жителей Нагорного Карабаха. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) на своей официальной странице в Facebook.

По заявлениям службы, в машину попала ракета с азербайджанского беспилотника. В итоге транспорт сгорел, никто из членов экипажа не пострадал.

Ранее 1 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии полноценных доказательств вербовки и доставки Турцией «тысяч сирийских наемников» в Азербайджан. По его словам, это «международная преступная сеть, раскрытие которой не может остаться без последствий».

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.