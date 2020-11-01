Посольство опровергло гибель российских пограничников в Армении

Посольство России в Ереване опровергло данные о гибели российских пограничников в Армении в результате ударов азербайджанских ВС. Соответствующее сообщение размещено на странице дипмиссии в Facebook в воскресенье, 1 ноября.

«Это не соответствует действительности. Призываем СМИ осторожно и взвешенно относиться к подобного рода информационным вбросам», — указано в тексте.

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Ранее МИД России отреагировал на обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой обеспечить безопасность Еревана. В сообщении говорится, что в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию республики.

31 октября Пашинян обратился Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности страны. «В письме, в частности, были подчеркнуты обстоятельства переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.

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