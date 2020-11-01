Алиев отреагировал на обращение Армении к России с просьбой о помощи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отреагировал на обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи на фоне карабахского конфликта. Он заявил, что оснований для этого нет. Слова Алиева приводит Telegram-канал «Пул №3».

«У Еревана нет оснований просить помощи у России. Вывод войск вооруженных сил Армении из Карабаха должен быть обеспечен путем переговоров в кратчайшие сроки, иначе Баку пойдет до конца», — отметил азербайджанский лидер.

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Ранее МИД России отреагировал на обращение премьер-министра Армении к Владимиру Путину с просьбой обеспечить безопасность Армении. В сообщении говорится, что в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию республики.

31 октября Пашинян обратился Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности страны. «В письме, в частности, были подчеркнуты обстоятельства переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.