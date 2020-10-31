Россия отреагировала на обращение Пашиняна к Путину

МИД России отреагировал на обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой обеспечить безопасность Армении. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В сообщении говорится, что в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию республики.

Москва также призвала стороны конфликта незамедлительно прекратить огонь и вернуться к переговорам.

Ранее Пашинян обратился Путину с просьбой начать консультации для определения формы поддержки по обеспечению безопасности страны. «В письме, в частности, были подчеркнуты обстоятельства переброски иностранных вооруженных террористов с Ближнего Востока и их участия в боевых действиях против Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.