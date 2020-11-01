Минобороны Азербайджана показало уничтожение военного кортежа ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана показало уничтожение военного кортежа ВС Армении. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

«31 октября в районе 17.00 во время ведения воздушного наблюдения за местностью было зафиксировано движение военного кортежа в Ходжавендском направлении. Несколько автомобилей колонны и личный состав были уничтожены прицельным и комбинированным огневым ударом авиации и артиллерии», — отметили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.