В Нагорном Карабахе заявили об уничтожении 20 турецких спецназовцев

Армянский отряд добровольцев имени Шагена Мегряна уничтожил в Нагорном Карабахе 20 турецких спецназовцев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян, передает агентство «Новости-Армения».

По его словам, бой произошел в окрестностях села Аветараноц Аскеранского района. Добровольцы вступили в ближний бой с турецким отрядом спецназначения из 22 человек и ликвидировали 20 из них.

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«Только двоим удалось ускользнуть. Командир говорит, что при большом желании могли бы устранить и этих двоих, но дали возможность рассказать своим о том, что они видели собственными глазами», — заявил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наличии полноценных доказательств вербовки и доставки Турцией «тысяч сирийских наемников» в Азербайджан. На своей странице в Facebook политик опубликовал видео допроса сирийца, которого, по данным правоохранительных органов Армении, пленили подразделения Армии обороны Карабаха.

О том, что в Нагорный Карабах отправили воевать сирийских наемников, которых поддерживает Турция, стало известно в начале октября. Армения заявляла, что на стороне Азербайджана воюют четыре тысячи боевиков. Позже также появилась информация о том, что Турция перебросила в зону конфликта 1,2 тысячи спецназовцев. По данным источников в Стамбуле, Анкара направила в Карабах горных спецназовцев из турецкого Курдистана.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика заключили перемирие.