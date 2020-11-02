В Нагорном Карабахе рассказали об уничтожении азербайджанской роты

Армия обороны Карабаха вечером 1 ноября успешно отразила атаку азербайджанской роты на северо-западном направлении фронта. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

«В результате межпозиционных упорных боев атака была пресечена, противник, неся большие потери, обратился в бегство. Противник был заблокирован в одном из ущелий, армянские силы метким минометным огнем продолжили действия по полному уничтожению врага», — говорится в опубликованном заявлении. В информационном центре отметили, что через некоторое время азербайджанские военные попытались второй раз атаковать в том же направлении, однако и в этот раз нападение удалось отразить.

Утверждается, что солдаты Армии обороны Карабаха «преследовали убегающего противника и уничтожили его». В сообщении подчеркнули, что в настоящий момент упомянутый участок полностью контролируется подразделениями Армии обороны.

Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило о неудачной попытке контрнаступления, которую объединенные силы Армении и НКР предприняли 1 ноября на Зангиланском участке государственной границы. В ведомстве заявили, что после обстрела азербайджанских позиций защитники Карабаха перешли в наступление, однако в результате успешной ответной операции вооруженных сил Азербайджана оно провалилось.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября после того, как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.