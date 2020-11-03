Азербайджан показал уничтожение армянских Т-72 в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана показало на видео уничтожение двух боевых танков Т-72 Вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе. Ролик опубликован во вторник, 3 ноября, на странице ведомства в Facebook.

Как отметили в министерстве, армянская бронетехника была уничтожена 3 ноября в ходе столкновений на Ходжавендском направлении. Азербайджанским военным удалось заставить танковое подразделение отступить с поля боя, после чего две боевые машины армянской армии вместе с экипажами были уничтожены при помощи беспилотников.

О точном числе погибших не сообщается. В Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) информацию о потере нескольких Т-72 не подтверждали.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.