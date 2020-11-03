Разгромленную колонну элитного спецназа Азербайджана показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлена разгромленная в Нагорном Карабахе колонна элитного спецназа «Яшма» Вооруженных сил Азербайджана. Ролик во вторник, 3 ноября, публикует Telegram-канал WarGonzo.

На кадрах, в частности, виден выгоревший бронированный автомобиль, который был подбит бойцами Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на окраине села Тагавард. Рядом с машиной можно заметить тело одного из погибших азербайджанских военных. Также на видео показаны карабахские военнослужащие, которые прочесывают местность в поисках сбежавших противников.

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В другом ролике демонстрируется еще один подбитый броневик, в котором, по предварительным данным, находилось 11 человек.

Как отмечают авторы канала, уничтоженная колонна пыталась прорваться через село к стратегически важному городу Шуши, через который пролегает дорога, связывающая столицу НКР Степанакерт с Арменией, — бои в этом районе ведутся практически ежедневно. По заявлению карабахских властей, в ущелье близ Тагаварда, которое уже окрестили Адским, за последние несколько дней погибло больше азербайджанских военных, чем за все предыдущее время конфликта.

Ранее сообщалось, что азербайджанские спецназовцы попали под удар близ села Тагавард на территории НКР. Число погибших и пострадавших, а также другие подробности не раскрывались.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.