Армения сообщила о зачистке диверсантов близ ключевого города Карабаха

Представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что военные уничтожили азербайджанских диверсантов в нескольких селах, расположенных вблизи карабахского города Шуши. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

«Пара сел восточнее села Каринтаг (Шушинского района) зачищены от азербайджанских диверсантов», — отметил Ованнисян.

Материалы по теме Пан или провал США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе? Карабахский тупик Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?

Город Шуши находится в 11 километрах от столицы НКР Степанакерта. Кроме того, через этот населенный пункт пролегает дорога, которая связывает Степанакерт с Арменией.

29 октября президент НКР Араик Арутюнян заявил, что азербайджанские войска подошли вплотную к одному из ключевых городов Карабаха Шуши. Он уточнил, что армия Баку находится всего в пяти километрах от города.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха перешел на новый этап 27 сентября — после того, как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. 26 октября вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Баку и Ереваном при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.