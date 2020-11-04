В Армении заявили об обнаружении группы азербайджанских диверсантов в Карабахе

Близ города Шуши в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) обнаружена диверсионная группа из числа азербайджанских военных. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.
По ее словам, бойцы Армии обороны Карабаха обнаружили диверсантов в указанном районе в ночь на среду, 4 ноября, когда те пытались прорваться в направлении Шуши. В результате столкновения азербайджанские военные понесли серьезные потери и были вынуждены отступить.
«На данный момент продолжаются действия по окружению и уничтожению группы», — уточнила Степанян.
3 ноября сообщалось, что колонна элитного азербайджанского спецназа попала под удар близ села Тагавард на территории НКР. Число погибших и пострадавших, а также другие подробности не раскрывались.
2 ноября в НКР отчитались об уничтожении азербайджанской роты, организовавшей атаку на северо-западном направлении фронта. Сообщалось, что бойцам Армии обороны Карабаха удалось пресечь атаку и нанести противнику серьезный урон. Оставшиеся военные Азербайджана укрылись в ущелье и были уничтожены огнем из минометов.
26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.