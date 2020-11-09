Азербайджан объявил о взятии рубежей в Нагорном Карабахе

Министерство обороны Азербайджана объявило о взятии некоторых рубежей в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Азербайджанские военные отчитались об отступлении армии Армении с позиций на Ходжавендском направлении в зоне боевых действий в регионе. По версии Баку, в результате наступления противнику были нанесены тяжелые удары. «На этом направлении фронта нанесен урон огнем по позициям противника. Понесший большие потери противник бежал», — сказано в сообщении министерства.

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В качества доказательств Баку прикрепило спутниковые кадры с места сражений. В ночь на 9 ноября боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта, отметили военные.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы страны взяли под свой контроль Шушу — ключевой город в Нагорном Карабахе. Глава государства добавил, что Баку пойдет до конца в Карабахе, если Армения не примет его условия.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.