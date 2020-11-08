Армения опровергла взятие Азербайджаном ключевого города Карабаха

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян опроверг заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии города Шуши в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Арменпресс» в своем Telegram-канале.

«Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте нашей армии», — сказал он и назвал идущие сражения «тяжелыми и решающими».

Ранее Алиев заявил, что ключевой город непризнанной Нагорно-Карабахской республики (Республики Арцах) Шуши теперь под контролем азербайджанских войск. «Карабах наш!», — добавил он.