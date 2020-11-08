Пашинян счел ввод российских миротворцев в Карабах наиболее эффективным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян счел ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах наиболее эффективным. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ARD. Текст беседы опубликован на сайте армянского кабмина.
«Россия присутствует в регионе, Россия знает регион, я могу даже говорить о вопросах языковой коммуникации», — отметил он. Пашинян уточнил, что речь идет не столько о политическом, сколько о практическом вопросе.
По его словам, в случае размещения в регионе миротворцев из других государств, могут возникнуть проблемы, «начиная с языковой коммуникации, нюансов знания региона и менталитета».
Пашинян также прокомментировал возможность ввода миротворцев из Турции. Он заявил, что страна «привозит в регион террористов и наемников», из-за чего мирный процесс с ее участием «представить сложно».
1 октября премьер-министр Армении объявил, что противником непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) в конфликте в регионе является международный терроризм, помощью которого пользуются Баку и Анкара. Азербайджан, со своей стороны, обвиняет Армению в привлечении курдов в качестве иностранных наемников.
Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались.