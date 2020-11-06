В Нагорном Карабахе прокомментировали информацию о взятии азербайджанцами Шуши

В Армении опровергли информацию азербайджанской стороны о взятии Шуши в Нагорном Карабахе и водружении флага Азербайджана на минарете городской мечети. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

В азербайджанском сегменте соцсетей начали распространять видеоролики с флагом, который был прикреплен к минарету, утверждая, что это мечеть Гевхар-Ага в Шуши.

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В непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР), однако, заявили, что на ролике запечатлена другая мечеть. «Чтобы убедиться, что имеем дело с очередной фальшивкой, достаточно сравнить это сооружение с Верхней мечетью Гевхар-аги», — прокомментировали в информационном центре НКР.

Ранее представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Вооруженные силы Азербайджана пытаются любой ценой прорваться к Шуши и повесить свой флаг в городе ко дню флага, отмечаемом в республике 9 ноября. На подступах к Шуши несколько дней идут интенсивные бои. Сообщалось, что Шуши и Степанакерт подверглись интенсивному обстрелу, в результате которого погибли мирные жители.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.