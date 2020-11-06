Азербайджан заявил о «бегущих» с поля боя армянских солдатах

Министерство обороны Азербайджана заявило, что солдаты объединенных сил Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) бегут с поля боя под ударами азербайджанских войск. Информация опубликована на странице ведомства в Facebook.

«Противник, не выдержав натиск огневых ударов азербайджанской армии в ходе боев на Губадлы-Лачинском направлении фронта, оставил позиции и бежал», — сообщило Минобороны, также отметив, что два армянских мотострелковых полка не вышли на порученные им рубежи. Армянская сторона не подтверждает эту информацию.

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В азербайджанском оборонном ведомстве также заявили, что армянский личный состав является «неподготовленным, неопытным и недисциплинированным» и халатно относится к выполнению приказов.

Ранее Азербайджан заявил, что бои в Нагорном Карабахе ведутся на нескольких направлениях фронта и противник отступает с потерями в технике и живой силе. Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян также сообщила на своей странице в Facebook о боях на основных направлениях фронта и наступлении азербайджанских войск, однако отметила эффективные оборонительные действия Армии обороны непризнанной НКР и серьезные потери с азербайджанской стороны.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.