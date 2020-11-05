Армения предложила заморозить участие Азербайджана в «Восточном партнерстве»

Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) Армении Авет Адонц заявил в парламенте, что Армения предложила Европейскому союзу заморозить участие Азербайджана в программе «Восточное партнерство». Об этом сообщает «Sputnik Армения».

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«Не могу сказать, что какое-то соглашение об этом уже было достигнуто, но могу сказать, что вопрос оживленно обсуждается», — сообщил замглавы МИД, также призвав депутатов затронуть эту тему на площадках парламентской дипломатии.

«Восточное партнерство» — проект Европейского союза, направленный на развитие связей с бывшими республиками СССР, которые расположены в Восточной Европе и Закавказье и не являются членами ЕС. 18 июня 2020 года состоялся последний на данный момент саммит стран ЕС и участников проекта.

Территориальный конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, когда Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.

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