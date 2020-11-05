Азербайджан призвал мировое сообщество осудить военные преступления Армении

Военные преступления Армении должны быть решительно осуждены международным сообществом, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на заседании Комитета министров Совета Европы. Видеозапись доступна на YouTube.

Он напомнил, что Азербайджан и Армения, как члены Совета Европы, взяли на себя обязательства по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. По словам Байрамова, противостояние привело к «незаконной оккупации около 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана», а также к тому, что около миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами.

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«Посреднические усилия в рамках Минской группы ОБСЕ за последние 28 лет не дали результатов из-за агрессорской и оккупационной политики сменявших друг друга руководящих режимов в Армении», — сказал он.

Байрамов добавил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) еще в 2015 году установил, что Армения осуществляла эффективный контроль над оккупированными территориями Азербайджана. Однако после этого решения армянская сторона продолжала отрицать свою ответственность и не предприняла никаких действий, подчеркнул глава МИД.

По его словам, с первых дней возобновления конфликта Армения обстреливает густонаселенные и расположенные далеко от зоны конфликта территории Азербайджана. В результате был убит 91 мирный житель, в том числе 12 детей, более 400 человек получили ранения, рассказал министр.

Ранее 5 ноября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян назвал трех врагов армянского народа в Нагорном Карабахе. «Наши соотечественники, армянский народ в Арцахе борется фактически с тремя врагами. С Турцией, международными наемниками-террористами и Азербайджаном», — заявил он.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.