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В Азербайджане обнаружили запрещенные ООН армянские снаряды

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Фото: Ваган Степанян / РИА Новости

Азербайджанские саперы обнаружили в прифронтовых селах снаряды армянских ВС с белым фосфором, а также запрещенные резолюциями ООН кассетные боеприпасы. Об этом заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов.

По его словам, в районе населенных пунктов были найдены артиллерийские снаряды Д-4 с содержанием белого фосфора, которые «были применены против мирного населения Азербайджана».

«Противник использует кассетные снаряды, использование которых против мирного населения запрещено резолюциями ООН. Это не первый случай — эти же снаряды были найдены в Геранбойском и Агджабединском районах. Сегодня в селе Мешали Геранбойского района опять-таки были найдены обломки, сегодня-завтра журналисты зафиксируют их», — заявил Ахмедов.

Он сказал, что боеголовка ракеты была повреждена, поэтому ее транспортировка на полигон для уничтожения невозможна. Объект уничтожили на месте, журналисты сняли репортажи на безопасном расстоянии.

С 27 сентября до 3 ноября в населенных пунктах, городах и селах, где живет мирное население, было найдено более 317 единиц неразорвавшихся боеприпасов, отметил Ахмедов. Также обнаружено 750 разорвавшихся единиц, 1627 противопехотных мин и более 200 противотанковых.

Помимо этого, в Азербайджане нашли 13 баллистических ракет «Эльбрус»/SCUD, которыми «были нанесены удары по городам Гянджа, Мингечевир, Габала, Кюрдамир».

В конце октября Армения обвинила Азербайджан в применении фосфорного оружия. Защитник прав человека в Армении Арман Татоян заявил, что Баку использует вооружение, которое имеет элементы химического оружия.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили боевые действия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.

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