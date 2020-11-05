Азербайджан нанес удары тяжелой артиллерией по городам в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана на рассвете нанесли удары по Мартуни и Шуши, сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на Службу по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

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«Противник целился по населенным пунктам и гражданским инфраструктурам. В частности, была применена тяжелая артиллерия в городе Мартуни, а по городу Шуши велся обстрел из различных видов вооружений», — говорится в сообщении. Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.

Вместе с тем пресс-служба Армии обороны НКР проинформировала о сохранении стабильной напряженности на всех направлениях линии фронта. По их данным, штурмовые группы Вооруженных сил Азербайджана предпринимали многочисленные атаки на восточном, юго-восточном, южном и северном направлениях, однако подразделения Армии обороны их отразили.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.