Алиев отказался от встречи с Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с испанским агентством EFE заявил, что отказывается садиться за стол переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Текст интервью доступен на сайте главы государства.

«Нет, это абсолютно бессмысленно. В последние два года у меня были многочисленные встречи с ним, однако все они оказались бесполезными и бессмысленными, за исключением первых встреч», — сказал Алиев.

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Он добавил, что Пашинян обещал ему перейти к конструктивным переговорам после того, как положение премьера в Армении упрочится. Однако, по словам Алиева, переговорному процессу помешала занятая Пашиняном позиция о безусловной принадлежности Нагорного Карабаха Армении.

Алиев отметил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана недавно провели переговоры в Женеве и именно подобные встречи являются оптимальной формой контактов между странами.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.

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