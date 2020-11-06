Уничтоженный азербайджанский отряд попал на видео

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республики Арцах) опубликовало видео, на котором запечатлен уничтоженный азербайджанский отряд. Ролик доступен на YouTube-канале ведомства.

«В направлении Бердзора был уничтожен вражеский отряд с большим количеством техники и живой силы», — говорится в сообщении. На видео, снятом с воздуха, показаны брошенная военная техника и тела солдат. Азербайджанская сторона аутентичность съемки не подтверждает.

5 ноября Азербайджан показал на видео захваченную у противника технику. В тот же день также был опубликован ролик, демонстрирующий уничтожение штаба армянской дивизии.

Территориальный конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, когда Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.