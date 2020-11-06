Степанакерт и Шуши подверглись интенсивному обстрелу

Вооруженные силы Азербайджана всю ночь интенсивно обстреливали Степанакерт и Шуши. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на Службу по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

По предварительным данным, погибли три мирных жителя.

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В результате ракетного обстрела в Шуши загорелось несколько жилых домов, в Степанакерте есть разрушения. На местах работают отряды спасателей.

Вместе с тем армия обороны НКР продолжает операцию по обнаружению азербайджанских подразделений, которые «готовятся к атаке».

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.