Азербайджан показал захваченную военную технику

Министерство обороны Азербайджана показало на видео военную технику, захваченную у объединенных вооруженных сил Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах). Ролик опубликован на YouTube-канале ведомства.

«Военная техника, брошенная вооруженными силами Армении на поле боя и захваченная в качестве добычи», — сообщили в Минобороны. На кадрах видны военные грузовики, артиллерийские орудия и различные бронированные машины.

Армянская сторона информацию о потере техники не подтвердила. При этом пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила на своей странице Facebook о потере вооруженными силами Азербайджана одной бронированной машины, одного грузовика и большого числа живой силы.

3 ноября появилось видео, демонстрирующее разгромленную колонну элитного азербайджанского спецназа «Яшма». В тот же день Баку показал ролик с уничтожением армянских танков Т-72.

Территориальный конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября, когда Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.