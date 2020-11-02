Азербайджан заявил об уничтожении зенитного ракетного комплекса Армении

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении зенитного ракетного комплекса «КУБ» вооруженных сил Армении на территории Тертерского района. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу военного ведомства.

«Точным огнем уничтожен вражеский зенитно-ракетный комплекс "КУБ", расположенный в селе Чардаглы Тертерского района», — сообщили в ведомстве.

Материалы по теме Карабахский тупик Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны? Пан или провал США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет увидела признаки военных преступлений в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Она сообщила о наличии видеозаписей, на которых азербайджанские войска без суда и следствия казнили двух захваченных армян в военной форме. Бачелет также призвала обе стороны прекратить атаки на гражданские районы, школы и больницы и указала, что в соцсетях много фейков.

Ситуация в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР, Республика Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.