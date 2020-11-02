ООН увидела признаки военных преступлений азербайджанцев в Нагорном Карабахе

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет увидела признаки военных преступлений в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Reuters.

«Углубленное расследование медиа-организациями видеозаписей, на которых, как оказалось, азербайджанские войска без суда и следствия казнили двух захваченных армян в военной форме, раскрыло убедительную и глубоко тревожную информацию», — сказала Бачелет, отметив, что это может считаться военным преступлением по Женевской конвенции. Она также призвала обе стороны прекратить атаки на гражданские районы, школы и больницы и указала, что в соцсетях много фейков.

На прошлой неделе в соцсетях появились видеозаписи, на которых могли быть зафиксированы военные преступления, совершенные в Нагорном Карабахе. В частности, на двух видеозаписях был запечатлен момент пленения азербайджанцами двух армян и, предположительно, момент их расстрела.

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31 октября помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал, что США решили проработать вопрос размещения в Нагорном Карабахе миротворческих сил из скандинавских стран. По его мнению, без участия международных миротворцев или наблюдателей трудно представить себе реальное решение проблемы.

Ситуация в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР, Республика Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.

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