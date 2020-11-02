Скандинавы начали помогать с проблемами Нагорного Карабаха

Власти Норвегии решили направить 17 миллионов норвежских крон (около 1,5 миллиона евро) на помощь гражданскому населению, пострадавшему в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление норвежского МИД.

«Военные действия в Нагорном Карабахе и вокруг него унесли много жизней, заставили многих покинуть свои дома и принесли большие страдания», — отметили дипломаты. Выделенные средства будут направлены гуманитарным организациям, которые уже непосредственно начнут оказывать помощь пострадавшим.

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31 октября помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал, что США решили проработать вопрос размещения в Нагорном Карабахе миротворческих сил из скандинавских стран. По его мнению, без участия международных миротворцев или наблюдателей трудно представить себе реальное решение проблемы.

Ситуация в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР, Республика Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.

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