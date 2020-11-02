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Скандинавы начали помогать с проблемами Нагорного Карабаха

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти Норвегии решили направить 17 миллионов норвежских крон (около 1,5 миллиона евро) на помощь гражданскому населению, пострадавшему в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление норвежского МИД.

«Военные действия в Нагорном Карабахе и вокруг него унесли много жизней, заставили многих покинуть свои дома и принесли большие страдания», — отметили дипломаты. Выделенные средства будут направлены гуманитарным организациям, которые уже непосредственно начнут оказывать помощь пострадавшим.

31 октября помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал, что США решили проработать вопрос размещения в Нагорном Карабахе миротворческих сил из скандинавских стран. По его мнению, без участия международных миротворцев или наблюдателей трудно представить себе реальное решение проблемы.

Ситуация в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР, Республика Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.

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