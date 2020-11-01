В Армении оценили идею о размещении скандинавских миротворцев в Карабахе

Главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян оценил идею о размещении скандинавских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

Армянский политик подчеркнул, что идея помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена об отправке в регион миротворцев из Скандинавии на данный момент является просто предложением, которое не является вероятным с точки зрения реализации. При этом Арутюнян подчеркнул, что сейчас для многих других государств формат и состав миротворческих сил являются важнейшей задачей, так как через них реализуются интересы разных стран.

Главный советник также добавил, что для Армении приемлемым вариантом является присутствие российских миротворцев, однако в Баку не готовы пойти на такой формат.

Ранее США решили проработать вопрос размещения в Нагорном Карабахе миротворческих сил из скандинавских стран. О'Брайен завил, что любого рода посредничество или миротворчество Турции являются неудачной инициативой для Соединенных Штатов, а также для Армении. По его мнению, без участия международных миротворцев или наблюдателей трудно представить себе реальное прекращение огня в регионе.

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.