МИД прокомментировал решение США разместить в Карабахе миротворцев

МИД России прокомментировал решение США разместить в Карабахе миротворцев из стран Скандинавии. Об этом заявил замглавы ведомства Андрей Руденко, его цитирует РИА Новости.

По его словам, Москва не обладает полной информацией об идее разместить военных в зоне конфликта. Руденко отметил, что все параметры в любом случае должны быть согласованы с Арменией и Азербайджаном.

«Нужно американцев спрашивать, откуда они взяли эти предложения, идеи», — добавил дипломат.

31 октября помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал, что США решили проработать вопрос размещения в Нагорном Карабахе миротворческих сил из скандинавских стран. По его мнению, без участия международных миротворцев или наблюдателей трудно представить себе реальное прекращение огня в регионе.

Ситуация в непризнанной республике Нагорный Карабах (Арцах) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах позиций на линии разграничения и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР заключили перемирие.

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