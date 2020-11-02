Погиб замкомандующего Армией обороны Карабаха

Заместитель командующего Армией обороны Карабаха Артур Саркисян погиб в зоне конфликта. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в вооруженных силах непризнанной республики.

Подробности смерти Саркисяна собеседник агентства не привел.

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При этом 29 октября уже сообщалось о гибели заместителя командующего армянской 1-й общевойсковой армией полковника Артура Саркисяна и начальника связи 18-й мотострелковой дивизии майора Арама Казаряна. Кроме того, без вести пропал заместитель командира 3-го батальона 5-го горнострелкового полка Роман Тунян.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о неудачной попытке контрнаступления, которую объединенные силы Армении и НКР предприняли 1 ноября на Зангиланском участке государственной границы. В ведомстве заявили, что после обстрела азербайджанских позиций защитники Карабаха перешли в наступление, однако в результате успешной ответной операции вооруженных сил Азербайджана армянам пришлось отступить.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября после того, как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.