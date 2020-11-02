Алиев рассказал о новых успехах «победоносной армии» Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии новых населенных пунктов на территории Нагорного Карабаха. Об успехах своей «победоносной армии» он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, под контроль Баку перешли восемь сел в трех районах непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Република Арцах) — Зангиланском, Джебраильском и Губадлинском.

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Армянская сторона не подтверждает эту информацию. Пресс-секретарь Армии обороны Арцаха Сурен Сарумян заявил, что армия пресекла попытки продвижения азербайджанцев в направлении города Шуши, бои были «тяжелыми на всем фронте», передает «Sputnik Армения».

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о неудачной попытке контрнаступления, которую объединенные силы Армении и НКР предприняли 1 ноября на Зангиланском участке государственной границы. В ведомстве заявили, что после обстрела азербайджанских позиций защитники Карабаха перешли в наступление, однако в результате успешной ответной операции вооруженных сил Азербайджана армянам пришлось отступить.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября после того, как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.