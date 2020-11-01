Армения обвинила Азербайджан в бомбежке Мартакерта в Карабахе

Власти Армении обвинили Азербайджан в бомбежке города Мартакерта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает информцентр при кабмине Армении, передает ТАСС.

По данным инфоцентра, Азербайджанские ВВС в ночь на воскресенье, 1 ноября, разбомбили город Мартакерт и соседние населенные пункты. Противник открыл огонь из установок «Град» и «Смерч». В результате обстрела есть разрушения, пострадавших и погибших нет.

26 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Соответствующие договоренности были достигнуты Азербайджаном и Арменией при посредничестве США. Третье по счету перемирие началось в 08:00 по местному времени (07:00 мск), однако вскоре стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины и продолжили вести боевые действия.