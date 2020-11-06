Армения с потерями отступила в Нагорном Карабахе

Боевые операции с различной интенсивностью продолжаются на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве утверждают, что армянская сторона, понеся потери в живой силе и военной технике, вынуждена была отступить.

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Подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различного стрелкового оружия, пушек и минометов позиции и населенные пункты Азербайджана на различных направлениях фронта.

Ранее 6 ноября стало известно, что Вооруженные силы Азербайджана интенсивно обстреляли Степанакерт и Шуши. По предварительным данным, погибли три мирных жителя. Вместе с тем Армия обороны НКР продолжает операцию по обнаружению азербайджанских подразделений, которые «готовятся к атаке».

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.