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Азербайджан обвинил армянскую диаспору в финансировании террора

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы республики Хикмет Гаджиев обвинил армянскую диаспору в финансировании террора. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

По его мнению, армянские неправительственные и благотворительные организации, которыми управляют представители диаспоры, собирают деньги для объединенных сил Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах). Таким образом, считает Гаджиев, диаспора поощряет военные действия и атаки на гражданское население в зоне конфликта.

«Азербайджан призывает государства-члены ООН предотвратить использование своих территорий для финансирования армянского террора, направленного против суверенитета и территориальной целостности нашей страны», — заявил он.

28 октября МВД Азербайджана заявило, что Армения является «террористическим государством», и предупредило граждан о возможных терактах и провокациях в местах массового скопления людей.

1 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что противником непризнанной НКР в конфликте в регионе является международный терроризм, помощью которого пользуются Азербайджан и Турция.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.

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